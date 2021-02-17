В районах Дона с напряженной ситуацией с COVID-19 могут ввести дополнительные ограничения

В Ростовской области в территориях из «красной» зоны по коронавирусу могут быть введены дополнительные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, с 8 февраля в Ростовской области действует карта для смягчения

ограничений, которая формируется по системе «Светофор». Ее критериями являются заболеваемость на 100 тыс. населения за предыдущую неделю, заболеваемость внебольничной пневмонией, уровень тестирования населения, процент использованной вакцины, загруженность коечного фонда для лечения пациентов с подозрением на коронавирус, соблюдение ограничительных мер. По итогам анализа территориям присваивается соответствующий цвет — зеленый, жёлтый или красный.

Сейчас в «красной» зоне находятся 18 территорий: Батайск, Гуково и Зверево, Егорлыкский, Зерноградский, Кагальницкий, Константиновский, Куйбышевский, Мартыновский, Матвеево-Курганский, Миллеровский, Неклиновский, Песчанокопский, Родионово-Несветайский, Сальский, Семикаракорский, Тарасовский и Тацинский районы. В них ситуация по всем критериям остается напряженной. «Меры по выходу из зоны напряжения в муниципалитетах должны быть приняты незамедлительно», — поручил губернатор Ростовской области Василий Голубев, его слова приводятся в сообщении.

Наталья Шинкарева