Город Ярославль вошел в топ-10 популярных железнодорожных направлений из Санкт-Петербурга на весну 2021 года, сообщили в департаменте туризма Ярославской области, со ссылкой на аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Ярославль находится на восьмой строчке рейтинга. По данным центра, средняя стоимость билета из Санкт-Петербурга в Ярославль выросла на 8%, по сравнению с 2020 годом.

По словам исполняющего обязанности директора департамента Владимира Лысенко, что рост интереса к внутреннему туризму вызван, в том числе, и пандемией коронавирусной инфекции.

«Россияне, которые раньше проводили отпуск за границей, оглянулись вокруг и увидели, что в стране есть множество интересных мест, которые стоит посетить. А уж наша Ярославская земля в этом отношении точно не на последнем месте. И мы должны развивать туристическую инфраструктуру так, чтобы гости, приехавшие в наш регион однажды, хотели возвращаться к нам вновь и вновь»,— отметил господин Лысенко.

Кроме Ярославля, в топ-10 популярных направлений из Санкт-Петербурга входят поездки в Москву, Апатиты, Муром, Казань, Вологду, Мурманск, Архангельск, Симферополь и в Адлер.

Дарья Сабаева