Астраханский начальник «Астрводоканал» признан виновным в смерти ребенка

Трусовский районный суд Астрахани вынес обвинительный приговор в отношении начальника районного участка сети канализации МУП «Астрводоканал» Геннадия Ананкина. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщили в СУ СКР.

Как уточнили в ведомстве, 1 сентября 2020 года 11-летняя девочка провалилась в канализационный колодец, не имеющий крышки люка. 28 сентября ребенок скончался в медучреждении, не приходя в сознание. По версии следствия, с апреля 2018 года до сентября 2020 года начальник участка сети канализации Трусовского района МУП Астрахани «Астрводоканал» Геннадий Ананкин не оградил колодец специальными конструкциями, а также не дал таких поручений подчиненным.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы.

Мария Шахрай