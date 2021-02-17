УДС «Молот» готов к началу Евробаскета

Пермский УДС «Молот» полностью готов к проведению группового отборочного этапа чемпионата Европы по баскетболу. К такому выводу пришла комиссия ФИБА, проверявшая состояние места проведения турнира. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

С учетом пандемии коронавирусной инфекции, в универсальном дворце спорта работает «чистая зона» для спортсменов и тренерских штабов. Попасть туда можно будет только по пропускам и при наличии отрицательного результата теста на COVID-19.

Все спортсмены и сопровождающие, прилетевшие в Пермь, дважды сдали медицинские тесты. Участники турнира все это время будут находиться и передвигаться по так называемому «безопасному пузырю», который включает гостиницу, транспорт и УДС «Молот».

Два заключительных этапа квалификации Евробаскета-2022 пройдут в Перми с 18 по 22 февраля 2021 года. Сборная России встретится с командами Италии и Эстонии.