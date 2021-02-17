За 2020 год в Екатеринбурге на 80% выросло количество ресторанов с доставкой

В Екатеринбурге в 2020 году выросло количество заведений общепита, которые начали доставлять готовые блюда сами или с помощью внешних сервисов. По данным сервиса 2ГИС, в Екатеринбурге рост составил 80%. Сейчас в Екатеринбурге работает 1061 точка.

По данным специалистов 2ГИС, количество ресторанов, кафе и других заведений общепита, блюда которых можно заказать с доставкой на дом, в январе 2021 года в российских городах-миллионниках достигло 20 161 — на 123% больше (в 2,2 раза), чем в начале 2020 года. Наиболее активно доставку запускал общепит Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска. Так, в Санкт-Петербурге число заведений с доставкой готовых блюд за год выросло почти в 3 раза — на 180%. В Москве — на 170%, а в Новосибирске — на 126%.

«С весны прошлого года многие рестораны и кафе начали работать в формате навынос, а также доставлять готовые блюда с помощью своих сотрудников или внешних сервисов доставки. И хотя после снятия основных ограничений посетители вернулись в общепит, заведения в большинстве своем сохранили доставку готовых блюд», — комментирует руководитель контакт-центра 2ГИС Надежда Воронова.

По словам директора по развитию Delivery Club Олега Хаустова, самыми популярными блюдами у пользователей доставки всегда считались фастфуд, пицца, роллы и бургеры, но в 2020 году заметно вырос спрос на более привычную еду: домашнюю кухню. «Это изменение привычек, конечно, расширяет возможности для разных ресторанов на рынке доставки. Тем более, они могут адаптировать свое меню для доставки, изучив предпочтения пользователей», — рассказал он.