Возбуждено уголовное дело о хищении 618 тыс. рублей при строительстве детсада в Самаре

Прокуратура Самары признала законным постановление городского УМВД о возбуждении уголовного дела по факту хищения денег при строительстве детсада (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Как установили правоохранители, в 2016-2018 году во время строительства детского сада в Советском районе на ул. Георгия Ратнера, 25, руководство подрядной организации подготовило акты выполненных работ с недостоверными сведениями. Они касались укладки утеплителя при монтаже кровли.

Благодаря этой схеме подрядчик необоснованно получил из бюджета 618 тыс. руб., считает следствие. Сад входил в список объектов национального проекта «Демография». В настоящее время правоохранители проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Георгий Портнов