Индекс промпроизводства в Алтайском крае в январе вырос на 5,3%

В Алтайском крае индекс промышленного производства вырос в январе на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Алтайкрайстат.

Так, в регионе рост производства электроэнергии составил 6,3%, производства пара и горячей воды — 12,2%. Вместе с этим произошел рост водоснабжения и водоотведения на 7,7%.

Обрабатывающие производства края показали рост в 5,2%.

Сильнее всего выросло производство полиграфии (+49%), автотранспортных средств (+44,1%), резиновых и пластмассовых изделий (+24,9%).

При этом снизились на 9,9% объемы добычи полезных ископаемых за счет падения производства гальки и гравия на 47,5%, песка (-16,4%). Вместе с этим, сильнее всего в регионе сократилось производство кожи (-59,8%), металлургии (-24%), одежды (-22,6%).

Даниил Тарабукин