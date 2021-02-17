В КФУ отменили обязательную обсервацию для иностранных студентов

В Казанском федеральном университете отменена обязательная двухнедельная обсервация для иностранных студентов. Об этом говорится в сообщении вуза.

Отмечается, что речь идет лишь о студентах, прибывающих из стран, с которыми Россия уже возобновила авиасообщение. Теперь им необходимо лишь сдать два теста на коронавирус: сначала не ранее чем за три дня до прилета, а затем в течение 72 часов после него. Однако до получения результатов тестирования студентам нужно соблюдать режим самоизоляции.

Ранее иностранным студентам КФУ приходилось получать справку об отсутствии коронавируса и пребывать в обсервации в течение 10-12 дней. Лишь при наличии отрицательного теста их допускали к занятиям.

"Ъ-Казань"