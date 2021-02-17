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В Волгоградской области на создание модельных библиотек направили 15 млн рублей

В Волгоградской области на базе учреждений Октябрьского района и Волжского откроют модельные библиотеки до конца 2021 года в рамках нацпроекта «Культура». На переоснащение площадок выделили 15 млн руб. Об этом сообщили в областной администрации.

По информации регионального комитета культуры, капитальный ремонт проходит в Центральной районной библиотеке Октябрьского района и в библиотеке-филиале №16 Волжского. В переоснащенных объектах появятся зоны для чтения, проведения мастер-классов, лекций, тренингов и семинаров. Здесь также станут доступны каталоги ведущих библиотек и ресурсов информационных центров всего мира.

В обладминистрации отметили, что первая модельная библиотека в регионе открылась в 2020 году на базе Центральной библиотеки Палласовки.

Мария Шахрай


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