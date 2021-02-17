ГЛОНАСС займется интернетом вещей

Аффилированная с ГЛОНАСС компания «Глонасс мобайл» получила лицензию виртуального сотового оператора (MVNO), сообщают «Ведомости» со ссылкой на реестр Роскомнадзора. По словам исполнительного директора «Глонасс мобайла» Ярослава Свинцова, компания займется дистрибуцией eSIM других операторов и будет зарабатывать на подключениях, используемых для интернета вещей (IoT).

«Мы планируем зарабатывать на загрузке профилей на конечные устройства абонентов по фиксированной стоимости для оператора, а также готовы обеспечить их безопасное хранение и обработку на своей платформе»,— сообщил господин Свинцов. Он уточнил, что компания создала специальную платформу для подключения eSIM-устройств, в том числе работающих в IoT, к сотовым сетям.

Инвестиции в проект не раскрываются. Ярослав Свинцов отметил, что разработка платформы продолжается, идут переговоры с потенциальными инвесторами. Лицензия MVNO действует до 2026 года на всей территории России.

ГЛОНАСС принадлежит 34% «Глонасс мобайла», 49% владеет генеральный директор «Глонасс мобайла» Ксения Свинцова, 17% — Валерий Судаков, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». По информации источника «Ведомостей», в перспективе ГЛОНАСС может довести свою долю в «Глонасс мобайле» до контрольной.