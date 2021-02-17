Сотрудника аксайской базы отдыха осудили за гибель девочки от падения статуи

Аксайский районный суд признал виновным специалиста по охране труда базы отдыха «Оптимист» Виталия Губарева в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В августе 2020 года на базе отдыха «Оптимист» в Аксайском районе на пятилетнюю девочку упала бетонная статуя высотой 1,5 м. В результате полученных травм ребенок умер. Суд установил, что Губарев, будучи ответственным за надежность укреплений предметов благоустройства, не ограничил доступ к находящимся на территории базы отдыха бетонным статуям, не проинформировал посетителей об опасностях и рисках, связанных со статуями. Мужчине назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на два года.

Наталья Шинкарева