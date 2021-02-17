Минобороны проводит летные учения в Пермском крае

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ, дислоцирующиеся на авиабазе «Сокол» в Перми, принимают участие в летно-тактическом учении, начавшемся в Пермском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны РФ.

В учении принимают участие десять МиГ-31БМ, 50 единиц наземной техники и 500 военнослужащих. Экипажи МиГ-31БМ совершат вылет в условный охраняемый район для обнаружения, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей, а также выполнят перебазирование на запасной аэродром в Астраханской области.