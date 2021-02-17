Прокуратура потребовала возбудить дело о хищении при ремонте театра оперы в Челябинске

В Челябинске прокуратура области поставила вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения более 16 млн руб. при реставрации здания Челябинского государственного театра оперы и балета имени М.И. Глинки.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в ходе проверки установлено, что подрядная организация при реставрации фасада, ступеней и крыльца театра использовала более дешевый материал, не предусмотренный условиями контракта. В результате бюджету региона причинен ущерб в размере более 16 млн руб. Материалы проверки направлены в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере).