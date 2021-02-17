В Астрахани осудят бывшего замглавы администрации за взяточничество

Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя главы администрации Советского района Астрахани Дениса Жабина. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконное бездействие). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, экс-замглавы района получал взятки в общей сумме 160 тыс. руб. за непринятие мер к освобождению земельных участков от незаконно установленных киосков на территории Советского района города.

Уголовное дело направили в Советский районный суд Астрахани.

Мария Шахрай