В Челябинске количество ресторанов с доставкой за год выросло на 68%

К началу 2021 года в Челябинске насчитывалось 735 заведений общественного питания с доставкой еды. Это на 68% больше, чем годом ранее, подсчитали в компании 2ГИС. По динамике прироста таких точек областной центр занимает 12-е место среди городов России с населением более 1 млн человек, по их количеству – восьмое.

Самый большой прирост зафиксирован в Санкт-Петербурге (180%), далее следуют Москва (170%) и Новосибирск (126%). Эти же города составили топ-3 по количеству ресторанов с доставкой, но в этом списке на первом месте Москва (6944 заведения).

Авторы исследования отмечают, что, несмотря на снятие основных ограничений, связанных с профилактикой распространения COVID-19, большинство заведений сохранили доставку готовых блюд.