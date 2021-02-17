В ковидных госпиталях Ростовской области планируют сокращать количество коек

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Ростовской области, в регионе планируется постепенно сокращать коечный фонд. Об этом сообщил министр здравоохранения области Юрий Кобзев во время заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое проходимо онлайн.

«В последние четыре недели на фоне стабилизации эпидситуации и снижения числа ежедневно выявляемых случаев, мы наблюдаем снижение загруженности коечного фонда. 25 января загруженность составляла 75%, 1 февраля — 64%, 8 февраля — 61%, 15 февраля — 55%. Тенденция позволила поэтапно уменьшать коечный фонд госпиталей и возвращать структурные подразделения к работе по основному профилю»,— рассказал господин Кобзев. Он отметил, что с 12 февраля на прием пациентов с коронавирусом закрыты госпиталь на базе ФГУЗ ЮОМЦ ФМБА России в Ростове, ЦРБ Кашарского, Неклиновского и Целинского районов. В учреждениях будет проведена дезинфекция и они вернутся к профильной работе не менее чем через 10 дней. Министр здравоохранения сообщаил, что с 17 февраля рассматривается вопрос о снижении коечного фонда в КДЦ «Здоровье». Он подчеркнул, что снижение количество коек будет проходить с учетом эпидситуации. «К сокращению планируется 1,4 тыс. коек, после чего фонд составит 2,2 тыс. коек. Однако это приблизительный план. Мы ежедневно мониторим ситуацию»,— сказал господин Кобзев.

Наталья Шинкарева