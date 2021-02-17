В аэропорту Челябинска на 12 часов задерживают вылет самолета до Москвы

Сегодня, 17 февраля, в аэропорту «Курчатов» произошла задержка рейса Челябинск – Москва (Внуково) авиакомпании «Победа». Причиной стала техническая неисправность воздушного судна, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Борт должен был вылететь из Челябинска в 6:45. На рейс зарегистрировано 190 пассажиров, из них пять детей. Авиакомпания планирует направить резервное воздушное судно в аэропорт вылета, ожидаемое время прибытия – 11:15. Расчетное время вылет в Москву – 12:10. Оказание необходимых услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры.