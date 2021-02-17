Вадим Шумков предложил создать бизнес-инкубатор для студентов на базе сельхозакадемии

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на заседании регионального совета по развитию агропромышленного комплекса выступил с инициативой создания на базе Курганской сельскохозяйственной академии имени Мальцева бизнес-инкубатор, который будет оказывать студентам поддержку в разработке и реализации их проектов в стенах вуза. Как сообщает пресс-служба правительства Зауралья, проработкой вопроса займутся инвестиционное агентство региона, департамент агропромышленного комплекса и руководство учебного заведения.

«Сейчас мы готовим работников, это хорошо, тем более. Если они профессиональные. Но нам на селе не хватает работодателей, хозяев. Студентам, у которых есть такие наклонности, нужен бизнес-инкубатор, доступ к льготным займам и грантам»,- отметил Вадим Шумков. По его словам, студенты должны не просто прослушать учебный курс, а разработать бизнес-план с наставником «из числа крупных успешных сельхозпроизводителей».

Сейчас в академии при финансовом участии Минсельхоза РФ реализуют план финансового оздоровления – сокращения кредиторской задолженности, обновления инфраструктуры.