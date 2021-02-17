Следователи начали проверку по факту гибели двух человек в пожаре в Екатеринбурге

СКР по Свердловской области начал проверку по факту гибели двух человек в пожаре в частном доме по ул. Красноуфимской в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, возгорание началось с одной из надворных построек, после чего огонь перекинулся на дом, в котором находились мужчина и женщина. Их смерть наступила в результате отравления продуктами горения, явных признаков насильственной смерти не установлено.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что хозяин дома, господин Ахманаев 1962 года рождения, работал охранником на одном из местных коммерческих предприятий. Больше в доме никто прописан не был. Установлено, что у него остались двое взрослых детей — сын и дочь. Сегодня их опросят на предмет того, кем приходилась для хозяина дома погибшая женщина. Ее личность пока не установлена.

«Оперуполномоченные совместно с нашими коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии произошедшего, в том числе, связанные с поджогом, замыканием электропроводки, нарушением правил техники безопасности с бытовой техникой и нарушением правил обращения с огнем», — отметил полковник Горелых.

В данный момент следователями и сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Для определения точных причин возгорания и гибели граждан проводятся необходимые экспертизы.