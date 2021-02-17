В Ершовском районе сбивший насмерть ребенка водитель получил семь лет колонии

В Ершовском районе Саратовской области вынесен приговор 25-летнему водителю, по вине которого погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Установлено, что вечером 10 июля 2020 года подсудимый за рулем «Кия Серато» двигался по проезжей части улицы Кривошеева в селе Орлов Гай, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Он превысил скорость, выехал на обочину и сбил 12-летнюю девочку, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм ребенок скончался.

Подсудимый приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением водительских прав на три года. Также удовлетворен иск потерпевшей стороны на сумму 1 млн руб.

Марина Ковалева