Татарстан получит 599 млн рублей на допфинансирование медучреждений

Правительство России выделит регионам страны, в том числе и Татарстану, средства на дополнительное финансирование медучреждений. Республика получит на эти цели 599,6 млн руб. Это следует из распоряжения за подписью главы Кабмина страны Михаила Мишустина.

Всего регионам выделят 24,5 млрд руб. Большую часть средств получат Подмосковье и Свердловская область (по 1,7 млрд руб.), а также Чувашия (1,5 млрд руб.).

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС», — отмечается в распоряжении.

"Ъ-Казань"