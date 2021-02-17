В Волгограде осудили троих жителей Саратовской области за попытку крупного хищения

В Волгоградской области суд вынес приговор троим жителям Саратовской области, которые признаны виновными в покушении на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, весной 2018 года осужденным стало известно, что волгоградская коммерческая организация, специализирующаяся на строительстве, не выполнила договор подряда, из-за чего было принято решение взыскать с нее около 16 млн руб. Сообщники, предположительно, предложили директору фирмы за 3,5 млн руб. решить вопрос об отмене постановления о взыскании суммы долга, пояснив, что эти деньги они якобы передадут в качестве взятки должностным лицам судебных органов. Следователи установили, что мужчины намеревались распорядиться суммой по собственному усмотрению.

Суд назначил им наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Мария Шахрай