В Томске экс-чиновник ответит в суде за незаконную выдачу разрешения на строительство домов

Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин направил в суд дело бывшего председателя комитета строительного и земельного контроля администрации Томска, обвиняемого в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщили в управлении Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе. По версии следствия, чиновник, зная о том, что у стройфирмы отсутствует положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, в 2007 году незаконно выдал ей разрешения на строительство двух многоквартирных домов и в дальнейшем незаконно продлил сроки их действия.

Как указывается в деле, застройщик дома не достроил. В 2012 году в отношении организации была введена процедура наблюдения, в 2014 года она признана банкротом. На экс-директора стройфирмы, похитившего деньги 400 дольщиков, завели уголовное, которое сейчас рассматривается в суде.

Илья Николаев