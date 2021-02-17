Ученые из Переславля создали сверхпрочный космический материал

В Ярославской области ученые из Переславского научно–исследовательского института космических и авиационных материалов создали композиционный материал, способный выдерживать огромные нагрузки, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По данным пресс-службы, полоска материала «аристар» шириной 5 мм при собственной массе 2 гр. способна удерживать груз массой более 500 кг.

«Технология, на основе которой мы разработали этот материал, известна ученым около 20 лет, но за все эти годы успеха смогли добиться только в США, в Японии уже 15 лет проводят опыты. Нам понадобилось семь лет, но по свойствам наша разработка опережает американскую»,— пояснил профессор академического союза Оксфорда в области бизнеса, управления и научных исследований, генеральный директор ООО «НИИКАМ» Василий Аристов.

По его словам, материал может применяться в космической сфере, в гражданской авиации, в судостроении и противопожарных технологиях.

Научно–исследовательский институт космических и авиационных материалов работает в Переславле более 30 лет. На его счету свыше 100 собственных разработок.В частности, в 2020 году переславскими учеными был создан материал «аристид», пригодный для использования в авиационной, космической и других сферах. По словам разработчиков, материал в 10 раз легче авиационного алюминия и способен выдерживать температуры до 1.3 тыс. градусов, оставаясь устойчивым к возгоранию.

Дарья Сабаева