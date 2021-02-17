Березниковский «Азот» увеличит инвестиции в производство на 2,5 млрд рублей

Филиал «Азот» АО «ОХК „УРАЛХИМ“» (березниковский «Азот») намерен инвестировать в развитие производства в 2021 году 5,5 млрд руб., что на 2,5 млрд руб. больше показателя прошлого года. Об этом заявил директор завода Андрей Семенюк на традиционной пресс-конференции по итогам 2020-го и перспективам развития предприятия в 2021 году.

По словам руководителя предприятия, «Азот» ежегодно увеличивает объем инвестиций в производство и ремонты: в 2018 году вложения составили 2,1 млрд руб., в 2019-м — 2,8 млрд, в 2020-м — 3 млрд руб. В ближайшие три года, при положительной динамике цен на рынке, компания планирует направить на реализацию инвестиционных проектов 9,9 млрд руб., из них 4,7 млрд вложат в развитие новых производств удобрений: NK (нитрат калия), NS (аммиачная селитра с серой) — 1,5 млрд руб.; 142 млн руб. направят на природоохранную деятельность.

В Пермском крае «Азот» входит в тройку лучших предприятий химической отрасли по уровню оплаты труда. Средняя заработная плата в 2020 году составила 65 тыс. руб. Всего в 2018–2020 годах предприятие направило на финансирование льгот и гарантий для сотрудников 454 млн руб.

АО «ОХК „УРАЛХИМ“» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры и ее производных, 1,2 млн тонн карбамида, 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК „УРАЛХИМ“» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место — по выпуску аммиака и карбамида. В составе основных производственных активов АО «ОХК „УРАЛХИМ“» — филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецке Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.