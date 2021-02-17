Более 50 тыс. жителей ХМАО заразились коронавирусом

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за минувшие сутки зарегистрировали 131 случай заражения коронавирусной инфекцией в 19 муниципалитетах, сообщили в оперативном штабе региона. Больше всего новых заболевших в Сургуте (29), Нижневартовске (17) и Кондинском районе (12). На момент выявления у 108 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у одного югорчанина болезнь протекала бессимптомно. Всего на 17 февраля в округе зафиксирован 50 091 случай COVID-19, при этом более 47 669 человек уже выздоровели.

За прошедшие сутки также подтверждено три летальных случая. С начала пандемии в регионе умерли 715 человек.

На сегодняшний день состояние 77 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.