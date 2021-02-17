В Рыбинске создают макет затопленной Мологи за 4 млн рублей

В городе Рыбинске Ярославской области создают макет затопленного города Молога, сообщили в пресс-службе городской администрации. Уменьшенный в 100 раз макет является частью проекта «Неизвестная Молога — русская Атлантида». На создание макета фондом президентских грантов выделено 4 млн руб.

«Мы провели значительную работу по сбору материала, изучали архивы Рыбинска и Ярославля, восстанавливали Мологу по высочайшему регулярному плану конца XIX века. Записали истории переселенцев, и гости музея смогут узнать о них на интерактивных экранах»,— рассказал руководитель проекта Алексей Алексашин.

В пресс-службе администрации отметили, что город Молога будет воссоздан в виде интерактивной модели с повторением рельефа местности, плана застройки, главных архитектурных и исторических памятников. Над созданием макета работают архитекторы, 3D-разработчики и художники–декораторы. Размер макета составляет 13 м в длину и 3,5 м в ширину.

«Макет соответствует естественной форме города, имеет реальный береговой рельеф, воссозданный по гидрокартам. Технологические решения предполагают несколько вариантов освещения и позволят гостям прочувствовать уклад патриархального российского городка. Они смогут побывать на Мологской площади, куда съезжались торговцы снедью, услышать базарный гул и звон колоколов, зовущих к вечерне»,— рассказали в пресс-службе.

Открытие экспозиции планируется в середине апреля 2021 года. Город Молога был третьим по численности в Ярославской губернии. На момент затопления в нем проживало от пяти до семи тыс. человек. Территория города была полностью затоплена в 1946 году, спустя пять лет после заполнения чаши Рыбинского водохранилища.

Дарья Сабаева