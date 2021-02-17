92 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки

В Удмуртии выявили 92 новых случая заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у 11 детей до 14 лет и 22 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб рергиона.

В целом среди заболевших 40 жителей Ижевска, девять граждан из Ярского района, семь — из Завьяловского района, по четыре — из Глазова, Сарапула и Игринского района, по три — из Малопургинского, Кизнерского и Увинского районов, по два — из Воткинска, Вавожского, Глазовского, Каракулинского и Красногорского районов, по одному — из Балезинского, Камбарского, Кезского, Сарапульского и Юкаменского районов. При этом 96 человек вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 27287 случаев заражения коронавирусом. Из них 358 закончились летальным исходом, 23904 пациента выздоровели, остальные продолжают лечение, 97 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.