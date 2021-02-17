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Директора уральского завода будут судить за сокрытие 37 млн рублей недоимки по налогам

Камышловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Камышловский завод «Урализолятор», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Он обвиняется по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).

По версии следствия, с апреля по октябрь 2018 года обвиняемый, зная о налоговой задолженности и задолженности по страховым взносам предприятия на сумму более 27 млн. руб., решил скрыть свыше 37,7 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки.

«Осознавая, что в случае поступления средств на расчетные счета предприятия они будут направлены на уплату налогов и страховых взносов, злоумышленник принял решение использовать расчетные счета третьих лиц, а также рассчитываться с контрагентами путем заключения актов взаимозачета, а также выдавать денежные средства из кассы предприятия», —отметили в пресс-службе.

Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу.

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