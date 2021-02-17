В Красноярском крае на железной дороге 26 вагонов с углем сошли с рельсов

Прокуратура организовала проверку в связи с крупной железнодорожной аварией в Красноярском крае, сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова. Инцидент произошел 16 февраля в 17:45 местного времени. При следовании грузового поезда на участке Стофато — Джебь сошли с рельсов 26 вагонов с углем. В результате произошедшего никто не пострадал.

Как рассказали в Красноярской железной дороге, движение поездов на данном участке временно приостановлено. На месте происшествия продолжаются восстановительные работы, для ликвидации последствий аварии отправлены восстановительные поезда. Координирует работы оперативный штаб Красноярской железной дороги. Пассажирские поезда №123 Красноярск — Абакан и №124 Абакан — Красноярск следуют измененным маршрутом через Ачинск.

Илья Николаев