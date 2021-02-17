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Экс-руководитель «КОРТРОС Пермь» покинул пост зампреда инфраструтурного комитета заксобрания

Бывший гендиректор «КОРТРОС-Пермь», депутат заксобрания Пермского края Николай Зуев покинул должность зампреда комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры. Как пояснил председатель комитета Виктор Плюснин, это решение связано с переездом господина Зуева в Екатеринбург. Новым заместителем председателя комитета назначен экс-мэр Краснокамска, депутат заксобрания Юрий Чечеткин. Это решение было принято депутатами комитета единогласно.

Николай Зуев покинул «КОРТРОС-Пермь» летом прошлого года. Он занял должность гендиректора АО «РСГ-Академическое» в Екатеринбурге, которое занимается комплексным освоением территории и застройкой городского района «Академический».

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