Аэропорт в Кемерове не принимал самолеты из-за снегопада

Три самолета из Москвы утром 17 февраля не смогли вовремя приземлиться в Кемерове из-за снегопада, сообщили “Ъ-Сибирь” в справочной аэропорта. В настоящее время самолеты направляются в пункт назначения.

По данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются рейсы «Аэрофлота» и S7. Приземлилось воздушное судно «Победы».

По информации Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Кемерове сегодня днем ожидается -2°С, -4°С, метели, а также снежные заносы и гололедица на дорогах.

Екатерина Лукашевич