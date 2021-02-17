На Сицилии извергается вулкан Этна

В Италии на острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. Высота выбросов пепла превышает 1 км, передает ANSA. Аэропорт Катании приостановил работу из-за облака пепла и дыма.
https://twitter.com/tancredipalmeri/status/1361727461940101121
Извержение вулкана сопровождалось потоком лавы. Повышение его активности было зафиксировано в 16:10 по местному времени (18:10 по московскому).
https://twitter.com/SkyAlertMx/status/1361776686509944832
Извержения для Этны — довольно частое явление. Так, он извергался в январе этого года. Как правило, его активность не представляет опасности для населения, однако были случаи, когда это приводило к пострадавшим. Вулкан Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе. Он внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
О вероятности глобальных извержений вулканов — в интервью члена-корреспондента РАН Ивана Кулакова «Огоньку» «"Вулканы — это благородные злодеи"».