На Сицилии извергается вулкан Этна

В Италии на острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. Высота выбросов пепла превышает 1 км, передает ANSA. Аэропорт Катании приостановил работу из-за облака пепла и дыма.

Извержение вулкана сопровождалось потоком лавы. Повышение его активности было зафиксировано в 16:10 по местному времени (18:10 по московскому).

Извержения для Этны — довольно частое явление. Так, он извергался в январе этого года. Как правило, его активность не представляет опасности для населения, однако были случаи, когда это приводило к пострадавшим. Вулкан Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе. Он внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

О вероятности глобальных извержений вулканов — в интервью члена-корреспондента РАН Ивана Кулакова «Огоньку» «"Вулканы — это благородные злодеи"».