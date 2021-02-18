Доход откуда не ждали

Тот факт, что налог с процентов по вкладам придется платить уже по итогам этого года, ни для кого не секрет, и первая паника на эту тему прошла. Граждане сначала побежали забирать вклады из банков, потом их вернули и стали придумывать, как обойти грядущее налогообложение. Одни по аналогии с системой страхования вкладов попытались разложить средства по разным банкам, другие — размещать на депозит не на год, а на полгода. Но к 1 января уже граждане разобрались и поняли, что эти уловки не работают. Ведь налог берется не с 1 млн руб., положенных в банк под проценты, а со всех доходов, которые вкладчику принесли его средства, размещенные на счетах в банках, превышающие сумму, полученную от умножения 1 млн руб. на размер ключевой ставки (сегодня 4,25%).

Строго говоря, выражение «с нового года введен налог на доход от вкладов» не верно. Речь идет не только о срочных депозитах, а обо всех счетах гражданина, включая карточные и текущие. Кроме того, налог существовал и раньше, просто он был устроен иначе. Его брали с гражданина, процент по вкладу (вне зависимости от размера) которого превышал ключевую ставку Банка России на 5 процентных пунктов. Возможно, многие даже платили этот налог, не зная об этом, поскольку он высчитывался и уплачивался самим банком. Сейчас же налоги придется платить самим.

В результате по итогам 2021 года многих вкладчиков может ждать сюрприз от налоговой инспекции. Например, если гражданин, скажем, посчитал деньги на вкладе, но забыл к ним приплюсовать средства на банковской карте, по которой начисляется процент на остаток выше 1%. А такая опция есть у многих банков.

Эти доходы тоже облагаются налогом. Но и этим дело не ограничивается. У многих банков есть такая опция, как предоставление бесплатно какой-либо услуги при условии, что на счете лежит определенная сумма. Если же это условие не выполняется, то услуга становится платной. Самый распространенный вариант — бесплатное обслуживание карточного счета при определенном неснижаемом остатке на нем — в среднем 20–50 тыс. руб. Если сумма в какой-то период оказывается меньше, то придется заплатить от 99 руб. в месяц за обслуживание карты. Эти-то неуплаченные средства, как выяснилось, тоже являются доходом, который необходимо учесть в целях налогообложения.

В общем, особо расчетливые граждане, которые все вычислили до копейки, чтобы не встречаться с налоговыми органами, имеют все шансы быть неприятно удивлены, если их не подстрахуют банки. А вот захотят ли они менять продуктовые линейки ради спасения чьих-то средств от налогов, мы скоро увидим.