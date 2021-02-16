В Сочи при пожаре в пятиэтажке пострадали девушка и ребенок

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи во время пожара в пятиэтажном жилом доме на улице Донской пострадали девушка и ребенок, сообщает пресс-служба администрации города. По предварительной информации, пострадавшие госпитализированы с признаками отравления продуктами горения. Кроме того, из дома были эвакуированы 43 жителя, из эпицентра пожара спасены восемь человек, включая двоих детей. «На данный момент жизни людей ничего не угрожает. Для жильцов выгоревших квартир подготовлен маневренный фонд», - сообщили в мэрии.

По данным пресс-службы краевого МЧС, сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже поступило в 21.44. Площадь пожара составила 40 кв.м. В 21.57 возгорание удалось локализовать, в 22.18 ликвидировали открытое горения В тушении задействовано 16 человек и пять единиц техники от МЧС России.

Как писал “Ъ-Кубань”, 24 января во время пожара десятиэтажном жилом доме в Краснодаре было эвакуировано 20 человек, спасено два, один пострадал.

Наталья Решетняк