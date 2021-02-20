Шлюз разрубит гордиев узел

В начале недели на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина было принято решение построить дополнительную камеру шлюза в Городце для решения проблем судоходства. Об этом рассказал в Совете федерации замглавы Минтранса Александр Пошивай. «Это не решает те задачи, которое решало строительство Нижегородского гидроузла, но все же это решение проблемы разделения Волги на две части»,— отметил он.

Строительство Нижегородского гидроузла, который был призван устранить обмеление на 40-километровом участке Волги в районе Городца, забуксовало из-за отрицательной позиции жителей Балахны, которых беспокоило потенциальное подтопление территорий, и политических пертурбаций в регионе. Проект неоднократно переносился, а деньги в размере 43,5 млрд руб. были перераспределены на другие мероприятия с обещанием дать их в будущем.

По словам источников “Ъ”, в ценах 2020 года строительство гидроузла могло обойтись в 75–80 млрд руб. с учетом затрат на экологию. В современных реалиях рассчитывать на выделение таких сумм крайне сложно. Нижегородская область предлагала построить третью нитку шлюзов, но категорически против был Росморречфлот, считающий, что это не решит проблему. Теперь, вроде бы, найден компромиссный вариант. Объемы финансирования и сроки мероприятий пока не определены, в отрасли ждут выхода протокола. Собеседники “Ъ” полагают, что строительство дополнительного шлюза может обойтись в 10–15 млрд руб., еще 5–6 млрд руб. потребуется на дноуглубление. Источники «Ъ-Приволжье» оценивают проект дороже — примерно в 35 млрд руб. Нужно закладывать год на проектирование, еще года два-три будет идти строительство, считают собеседники “Ъ”,— есть надежда закончить к 2025 году.

В отрасли на найденное решение смотрят неоднозначно. Ряд собеседников “Ъ” считает, что строительство дополнительной камеры шлюза не решит окончательно проблему обмеления Волги и потерь судоходных компаний из-за недогруза. Пессимисты ожидают серьезных просадок уровня воды: тогда для обеспечения гарантированных глубин потребуется ежегодное масштабное дноуглубление, рамки которого ограничиваются нерестом рыбы, и выделение дополнительных средств и техники. Бытует и противоположное мнение: серьезных просадок не будет.

Больших денег на решение проблемы обмеления государство не найдет, а решать проблему надо: для судоходных компаний, которые не могут грузить на полную осадку 3,6 м, потеря даже одного сантиметра — это 20 тонн грузоподъемности. «Надо уже хоть что-то делать, пусть это поможет на ближайшие 10, или 20, или 30 лет, а как дальше — видно будет»,— сокрушается один из моих источников. И так уже много повидавшим водникам остается лишь уповать на поговорку, что «у речного бога всего много».