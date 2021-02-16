КОМ почти не подорожал Рост цен на энергомощности в 2026 году замедлится

Стремительный рост цен на энергомощности в рамках конкурентного отбора мощности (КОМ) завершился. На конкурсе на 2026 год цены КОМ в европейской части РФ и на Урале выросли всего на 0,9%, а в Сибири даже упали на 1,3%. Достигнутые цены продолжают стимулировать генераторов выводить дорогие мощности из работы, полагают аналитики, оценивая общий платеж энергорынка в КОМ за 2026 год максимум в 335 млрд руб.

В общей сложности на КОМ на 2026 год отобрано 201,1 ГВт, следует из предварительных итогов отбора на сайте «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы). В первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) отобрано 157,9 ГВт, а во второй зоне (Сибирь) — 43,2 ГВт.

В первой ценовой зоне цена в 2026 году может вырасти на 0,9%, до 194,9 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, а в Сибири произойдет снижение на 1,3%, до 299,4 тыс. руб. По оценкам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», общий платеж рынка за мощность в рамках КОМ в 2026 году составит 330–335 млрд руб. (в зависимости от уровня инфляции).

КОМ фиксирует цену на мощность (примерно 30% от дохода генерации) на шесть лет вперед. Цена на 2022–2025 годы уже определена. Общая выручка генераторов в КОМ за эти годы составит около 1,5 трлн руб., по оценкам Vygon Consulting.

Снижение цены в Сибири произошло из-за сокращения спроса на 1,2% от факта КОМ на 2025 год при повышении предложения от генераторов на 1,5%, пояснили “Ъ” в СО. «Снижение спроса, учитываемое в КОМ на 2026 год, в равной мере вызвано уточнением прогноза потребления в Схеме и программе развития ЕЭС России в 2020–2026 годах и увеличением объемов выработки розничной генерации,— говорят в СО.— Еще одним фактором стало уменьшение коэффициента резервирования за счет снижения аварийности на объектах генерации».

Замедление темпов роста КОМ вполне ожидаемо после сильной динамики индексаций в 2021–2024 годах, говорит Владимир Скляр.

Установленный уровень достаточен для проведения ограниченного круга ремонтных мероприятий, но недостаточен для поддержания абсолютно всех мощностей.

Он продолжает стимулировать вывод дорогих мощностей из работы, а также дает ценовой сигнал рынку, что новые мощности и перевод старых на парогазовый цикл не нужны, говорит аналитик. Несмотря на обширную программу модернизации старых ТЭС и периодический вывод значительного объема мощности в ремонт для модернизации, волатильности цен на мощность не наблюдается, а значит, предсказуемость цен сохранена, отмечает Владимир Скляр.

Полина Смертина, Татьяна Дятел