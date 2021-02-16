Сотая шайба Владимира Ткачева в КХЛ принесла «Локомотиву» победу над «Северсталью»

16 февраля, после перерыва на игры сборной России, ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в гостевом матче играл с череповецкой «Северсталью». Встреча в Череповце завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославской команды.

Шайбы в составе «Локомотива» забросили Егор Аверин на 11-й минуте, Андре Петерссон на 20-й минуте, и Владимир Ткачев на 52-й минуте. Для капитана железнодорожников Владимира Ткачева эта шайба стала сотой в карьере в КХЛ. В «Северстали» шайбы на счету Игоря Гераськина (2 9-я минута) и Адама Лишки (32-я минута).

Это уже четвертая встреча команд в текущем регулярном чемпионате КХЛ. В первом матче в Ярославле 1 декабря «Локомотив» выиграл со счетом 5:1. Второй матч тоже в Ярославле закончился со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. В третьем матче в Череповце 2 февраля силнее была «Северсталь», выигравшая со счетом 4:2.

«Локомотив» уже обеспечили себе право выступать в плей-офф Кубка Гагарина.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» проводит в Ярославле. 18 февраля железнодорожники принимают рижское «Динамо».

Антон Антонов