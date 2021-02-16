В Краснодаре загорелось здание бывшего ресторана «Бургас»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре потушен пожар в здании на улице Ставропольской, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю. Известно, что по этому адресу ранее располагался ресторан «Бургас».

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 16 февраля в 20.03. К месту вызова были направлены подразделения по рангу пожара №1.

Спустя семь минут установлено, что огонь охватил площадь в 20 кв. м. В 20.22 возгорание удалось локализовать, в 20.40 ликвидировать.

В тушении было задействовано 19 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Как писал “Ъ-Кубань”, 22 января в результате пожара на цветочном рынке в Краснодаре погиб один человек, двое пострадали. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Огонь вспыхнул в торговом помещении на пересечении улиц 40 лет Победы и Владислава Посадского.

Наталья Решетняк