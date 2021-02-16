В Тракторозаводском районе на месте предприятий построят жилой комплекс

Промышленная группа «Конар» и строительная компания «Легион» планируют реализовать совместный проект по строительству жилого комплекса в Тракторозаводском районе. Дома общей площадью 45 тыс. кв. м будут построены на бывших земельных участках «Конара» и находившегося ранее по соседству Челябинского компрессорного завода, который передал свои площади для застройки. Сейчас идет подготовка к застройке, разрабатываются документы по планировке территории. Как сообщают в пресс-службе «Конара», архитектурная концепция, которую создает «Легион», предусматривает «нестандартные решения с возведением домов различной этажности, наличием закрытой территории для жителей и озеленением».

Промышленная группа уже перевезла с территории завода на проспекте Ленина производственные мощности. Они расположились в новых цехах индустриального парка «Станкомаш». В сообщении компании отмечается, что территорию старого завода лучше использовать для размещения жилого квартала из-за близости к центру города и транспортной доступности. Бывшее административное здание «Конара» будет сохранено, сейчас решается, что именно в нем разместят.