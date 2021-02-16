Нацсобрание Франции одобрило законопроект о борьбе с «исламским сепаратизмом»

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) одобрила законопроект о борьбе экстремизмом и «исламским сепаратизмом», передает AFP. За проголосовали 347 человек, против — 151, воздержались 65.

О необходимости закона, который позволит бороться с «исламским сепаратизмом», президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в октябре 2020 года. Он заявил, что в мире поднимается воинствующий исламизм, угрожая основам, в том числе, собственной религии. Под «сепаратизмом» подразумевались попытки создать в стране параллельные структуры образования, культуры, а в перспективе — во власти.

Вопрос о радикальном исламизме стал остро обсуждаться, в частности, после того как во Франции обезглавили учителя, показавшего на уроке карикатуры журнала Charlie Hebdo.

Подробности — в материале “Ъ” «Президент Франции расширил понятие "сепаратизм"».