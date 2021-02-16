Фондовые индексы США достигли рекордных значений на ожиданиях нового пакета госпомощи

Сегодня американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 достигли рекордных значений на фоне ожиданий инвесторами нового пакета стимулирующих мер в $1,9 трлн от правительства США. В ходе торгов индекс Dow Jones достигал отметки в 31 606 пунктов, а S&P 500 — 3949 пунктов, что является абсолютным рекордом для этих индексов.

Позитивные ожидания инвесторов поддержали высказывания одного из членов управляющего совета ФРС Джеймса Булларда, который не считает ситуацию с текущими ценами на активы американских компаний пузырем и поэтому не ожидает в ближайшее время ужесточения монетарной политики ФРС, которая внимательно следит за ситуацией.

Аналитики также считают, что оптимизм инвесторов еще до начала торгов в США вызвали слова британского премьер-министра Бориса Джонсона, который выразил надежду, что коронавирусные ограничения в стране будут сняты уже в ближайшие недели, по мере того как в стране активно продвигается вакцинация и снижается число новых зараженных.

Евгений Хвостик