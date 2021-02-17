Инвестирующему воздастся

Министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкирии разработало новые меры господдержки инвестиционных проектов. Инвесторам, заключившим с республикой соглашения о защите и поощрении капиталовложений, предлагается компенсировать затраты на создание объектов инфраструктуры за счет бюджета. Также, согласно предложению минэка, инвесторы, реализующие проект с объемом капиталовложений не менее 250 млн руб., смогут претендовать на компенсацию уплаченных процентов по кредитам. Соответствующие поправки в региональный закон внес на рассмотрение депутатов Курултая Башкирии премьер-министр республики Андрей Назаров. Опрошенные „Ъ“ экономисты отмечают, что эффект от предлагаемых мер можно будет увидеть не ранее чем через 5 лет, и обращают внимание на то, что поправки принимаются на фоне ужесточения налогового законодательства для малого бизнеса.

Министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкирии планирует законодательно закрепить новые меры господдержки инвестпроектов. С инвесторами предлагается заключать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), благодаря чему предприниматели смогут получить дополнительные субсидии из республиканского бюджета. Соответствующие поправки в закон «Об инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных вложений», внес на рассмотрение депутатов Курултая Башкирии премьер-министр республики Андрей Назаров. Ожидается, что законопроект, уже одобренный профильным комитетом по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам, примут на ближайшем заседании парламента 25 февраля.

Законопроект, как говорится в пояснительной записке, разработан в соответствии с ранее принятым федеральным законом «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», вступившим в силу в апреле прошлого года. Документ предусматривает стабилизационную оговорку для инвесторов, заключивших СЗПК: власти гарантируют, что к предпринимателю не будут применяться меры, которые могут ухудшить условия инвестдеятельности.

Поправками, разработанными региональным минэком, правительство Башкирии намерено закрепить свое право напрямую заключать такие соглашения с инвесторами. В настоящее время, как пояснил представлявший законопроект на профильном комитете министр экономического развития Башкирии Рустам Муратов, СЗПК с предпринимателями, реализующими инвестпроекты на территории республики, могут заключать только федеральные власти.

Инвесторы, заключившие соглашение, согласно законопроекту, смогут претендовать на возмещение части своих затрат. Так, предприниматели смогут вернуть до половины средств, вложенных в объекты обеспечивающей инфраструктуры, и до 100% средств, потраченных на объекты сопутствующей инфраструктуры, а также проценты по кредитам и займам. Деньги на эти цели будут изыскиваться из регионального бюджета. Отмечается, что максимальный объем средств, который может быть выплачен инвестору, не должен превышать сумму его налоговых отчислений, уплаченных в бюджет республики. Компенсации должны быть выплачены в срок до 10 лет.

Претендовать на меры поддержки смогут инвестпроекты, по которым решения о капитальных расходах были приняты до вступления в силу закона, но не ранее 7 мая 2018 года, пояснил министр. У инвестора не должно быть налоговой задолженности. Минимальный объем инвестиций для проектов, претендующих на господдержку, должен составлять не менее 250 млн руб. в сфере здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, не менее 500 млн руб. в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства, не менее 1,5 млрд руб. в сфере обрабатывающего производства, от 5 млрд руб.— «в иных сферах» и от 10 млрд руб.— «в отдельных случаях». Субсидии смогут получить в том числе предприниматели, работающие в рамках договоров государственно-частного партнерства (ГЧП).

Согласно законопроекту, не смогут заключить СЗПК инвесторы, реализующие проекты в сферах добычи нефти и газа, производства табака, алкоголя и жидкого топлива, оптовой и розничной торговли, а также проекты, связанные с деятельностью финансовых организаций, игорным бизнесом, строительством и реконструкцией деловых и торговых центров и жилых домов, за исключением случаев, когда жилье строится по договорам о комплексном развитии территории.

Комментируя законопроект, господин Муратов отметил, что практика по нему пока отсутствует. «Мне кажется, мы еще встанем на пороге некой развилки, когда инвестор будет думать, какой путь для него выгоден: гарантия неизменности условий и определенный объем преференций либо традиционное законодательство»,— сказал он.

Как пояснили вчера „Ъ“ в минэкономразвития Башкирии, на данный момент есть четыре новых инвестпроекта, по которым могут быть заключены СЗПК: проект в сфере транспорта, проект в сфере добычи полезных ископаемых и два проекта в сфере сельского хозяйства.

Вчера в правительстве Башкирии сообщили, что из бюджета республики выделят 3,4 млрд руб. на поддержку инвестдеятельности. 250 млн руб. направят на субсидии инвесторам для погашения части их затрат на создание и реконструкцию инженерных и транспортных объектов капитального строительства. 150 млн руб. распределят между инвесторами в счет возмещения части процентной ставки по кредитам.

В Курултае республики законопроект предварительно поддержали. Спикер регионального парламента Константин Толкачев заявил, что «соглашения о защите и поощрении капиталовложений позволят быстрее реализовывать те инвестиционные проекты, в которых заинтересована республика». «Это особенно актуально сейчас в условиях неблагоприятного воздействия на экономику пандемии коронавируса, когда под угрозой оказались многие перспективные проекты в сфере сельского хозяйства, дорожной инфраструктуры и других стратегически важных отраслях»,— сказал он.

Экономист Дмитрий Котов отмечает, что «инвестиции в таких масштабах дадут эффект лет через пять». «Просто потратить деньги, чтобы поддержать стройку — это плохо. Должно быть четкое обоснование: что даст жителям Башкирии такое вложение бюджетных средств»,— считает он.

Экономист Всеволод Спивак полагает, что «намерения, которые выражаются в законе, можно только приветствовать», при этом, по его мнению, «скорее всего, большую часть льгот будут получать компании, которые преуспеют во взаимодействии с административным ресурсом». Господин Спивак также отметил, что новый законопроект принимают одновременно с другим, предполагающим резкий рост цены патента для небольших предпринимателей. «Если честно, мне непонятна логика этих разнонаправленных движений,— рассуждает экономист.— Мне кажется, что при прочих равных нужно делать упор на формирование стабильно привлекательной среды, а создание инструментов точечной отработки инвестпроектов должно быть приятным дополнением».

Дарья Кучеренко