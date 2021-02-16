Пакистан договорился с Россией о поставках систем ПВО и оружия

Россия подписала с Пакистаном контракты на поставку средств противовоздушной обороны (ПВО), противотанковых комплексов и стрелкового оружия, заявил начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва. О какой сумме идет речь, он не уточнил. Российская сторона эту информацию не подтверждала.

«У нас уже есть соглашение, мы ведем переговоры о приобретении определенных вооружений. Мы находимся в процессе закупки у России некоторых противотанковых комплексов, средств ПВО и стрелкового оружия. Контракт уже подписан»,— сказал пакистанский генерал в кулуарах международных военно-морских учений AMAN-2021 (цитата по «РИА Новости»).

Он заявил, что Россия является «хорошим другом Пакистана», и страна хотела бы развивать сотрудничество не только в военной, но и в других сферах.

Москва и Исламабад подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере в ноябре 2014 года. Пакистану была поставлена партия вертолетов Ми-35.