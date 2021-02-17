Деньги вывезли не по тому маршруту Главу компании — оператора транспортной платежной системы Ростова заподозрили в хищениях

Генерального директора ООО «Агентство развития платежных систем» (АРПС) в Ростове-на-Дону Александра Ракова подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По версии следствия, он присвоил 3,5 млн руб., которые поступили в компанию с терминалов в общественном транспорте и предназначались транспортным компаниям. В АРПС отвергают обвинения и подчеркивают, что с 2019 года поступающие средства перевозчикам переводила небанковская кредитная организация «Расчетные Решения».



Следственный отдел по расследованию преступлений на территории обслуживания ОП № 4 СУ УМВД России по Ростову-на-Дону возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Агентство развития платежных систем» в Ростове-на-Дону Александра Ракова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом “Ъ-Юг” сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, господин Раков в 2019-2020 годах присваивал денежные средства, которые поступали от пассажиров через установленные в общественном транспорте Ростова-на-Дону платежные терминалы.

«Все деньги с терминалов поступают на счет АРПС, а уже АРПС должно их переводить транспортным предприятиям. Раков давал указания начислять необходимые средства не в полном объеме», — пояснил источник. Он отметил, что дело было возбуждено после установления факта преступления правоохранительными органами, транспортные компании с заявлениями на действия АРПС не обращались.

В АРПС отвергли обвинения, заявив, что компания ведет деятельность исключительно в рамках правого поля и с соблюдением действующего законодательства.

Среди пострадавших от действий господина Ракова компаний, как считает следствие, оказалось МУП МТК «Ростовпассажиртранс». В МУП отказались говорить о деле господина Ракова.

В АРПС подчеркнули, что ранее претензии МУП МТК «Ростовпассажиртранс» были рассмотрены арбитражными судами двух инстанций в Ростове-на-Дону.

«В рамках спора двух хозяйствующих субъектов было вынесено решение, по которому ООО «АРПС» не является ответчиком. Мы надеемся, что в ближайшее время ситуация прояснится», — пояснили в компании.

Как следует из данных, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Ростовской области, в 2020 году МУП МТК «Ростовпассажиртранс» обратилось в суд с иском к ООО «Агентство развития платежных систем» о взыскании 3,4 млн руб. задолженности по договорам. В ходе разбирательства выяснилось, что в 2019 году АРПС заключило договор присоединения расчетного центра к транспортной системе с небанковской кредитной организацией «Расчетные Решения» — именно она, действуя как оператор по переводу денежных средств, была обязана осуществлять переводы в рамках системы.

Суд определил заменить ответчика по делу с АРПС на «Расчетные решения», с последней в итоге и взыскали средства в пользу «Ростовпассажиртранса».

Напомним, в 2016 году между городом и ООО «Агентство развития платежных систем» был заключен 12-летний контракт на внедрение безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону. В первую очередь компания наладила выпуск транспортных карт, систему их пополнения и безналичной оплаты проезда. Помимо этого фирма запустила в городском транспорте систему бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов. Объем инвестиций в проект составил 130 млн руб. Сейчас терминалами АРПС в Ростове оснащены почти 1,5 тыс. транспортных средств, которые обслуживают 114 городских и 5 пригородных маршрутов. С каждой транзакции компания получает по 85 коп. По данным аналитиков АРПС, с 7 по 13 февраля жители Ростова-на-Дону совершили почти 334 тыс. транзакций.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «АРПС» учреждено в Москве в 2015 году. Бенефициаром компании является Мурад Бениаминов, а гендиректором — Александр Раков. В 2019 году выручка компании составила 77 млн руб., убыток — 38,8 млн руб.

ООО НКО «Расчетные Решения» зарегистрировано в Москве в 2014 году с уставным капиталом 90 млн руб. Головная компания — ПАО «Сбербанк». Председателем правления является Роман Козлов. Чистая прибыль компании в 2020 году превысила 423 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакс»).

Кристина Федичкина