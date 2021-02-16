«Азбука вкуса» увеличила оборот в Петербурге на 40%

За девять месяцев 2020 года товарооборот сети «Азбука вкуса» в Петербурге вырос на 40%. Об этом сообщает пресс-служба торговой сети.

В настоящее время у «Азбуки вкуса» в городе магазины работают в двух форматах — супермаркет и минимаркет. Кроме того, сеть развивает собственную доставку. Средний чек в супермаркетах за апрель – декабрь вырос на 36,5%, а в минимаркетах — на 32%.

Общее количество магазинов сети «Азбука вкуса» в Петербурге составляет 14, а во всех форматах в Петербурге, Москве и Московской области сеть насчитывает 173 торговых точки.