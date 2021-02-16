МТС планирует построить дата-центр в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-президент компании МТС по региональному развитию Игорь Егоров подписали документ о совместном развитии цифровой экономики на Среднем Урале, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Ключевыми направлениями партнерства станет реализация региональных инфраструктурных и социальных проектов с использованием цифровых технологий МТС в области интернета вещей, геоаналитики, облачных сервисах и больших данных. В частности, в крупных городах Свердловской области будут внедряться интеллектуальные транспортные системы, сеть автоматизированного экологического мониторинга, технологии оптимизации дорожного движения, исследоваться туристические потоки. Кроме того, МТС планирует инвестировать в строительство в Екатеринбурге первого на Урале собственного дата-центра.

«Свердловскую область и компанию МТС связывают давние партнерские отношения. В этом плане главная задача, которую нам необходимо решить — цифровизация всех сфер жизни в интересах людей, в интересах бизнеса. А это значит — повышение качества связи, полное покрытие территории региона, цифровизация производственных процессов, развитие телемедицины, внедрение современных цифровых сервисов и технологий в образовании, городском хозяйстве, транспорте»,— сказал Евгений Куйвашев, добавив, что сотрудничество приобретает особую важность в период подготовки к Универсиаде, которая пройдет в Свердловской области в 2023 году.

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга выиграла федеральный грант по привлечению средств на интеллектуальную систему управления — в 2021 году в городе планируется построить 152 «умных» остановки. Проект «умных» остановок реализован компанией «МегаФон» в Нижней Туре.

Ирина Пичурина