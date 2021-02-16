Расследование преступлений в УФССП Прикамья привело к приговору

В Перми вынесен приговор в отношении предпринимателя, участвовавшего в схеме хищения средств с участием сотрудников УФССП по региону. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, осужденный был пособником в мошеннической схеме, в результате которой со счета коммерческой организации были списаны более 4 млн руб.

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о бизнесмене Дмитрии Коротких.

Как установили следствие и суд, предприниматель представил в межрайонный отдел судебных приставов заведомо фиктивные документы, на основании которых были возбуждены исполнительные производства о якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед тремя физическими лицами.

В дальнейшем денежные средства были обналичены через банковские карты. В ходе предварительного следствия господин Коротких полностью признал свою вину, его уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Приговором суда он был признан виновным в совершении преступления, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере). Дмитрию Коротких было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Как утверждают собеседники «Ъ-Прикамье», дело в отношении господина Коротких были выделены из расследования, фигурантами которого были сотрудники УФССП по Пермскому краю. Среди них бывший начальник УФССП по пермскому краю Игорь Кожевников. Следствие считает его причастным к получению 36 взяток и мошенничеству в особо крупном размере.