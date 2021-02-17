Депутаты получили финансовое просвещение

Глава Уральского главного управления (ГУ) банка России Рустэм Марданов представил депутатам заксобрания Свердловской области доклад о работе ведомства в 2020 году. По его данным, объем ипотеки за год вырос на 21%, а кредитования субъектов МСП — на 15%. Господин Марданов рассказал о сокращении объемов депозитов в банках региона и увеличении портфеля инвесторов на 47%. Депутатов интересовала судьба льготной ипотеки, причина роста комиссии платежей и перспективы перехода России на электронный рубль.



С докладом о работе уральского ЦБ в 2020 году начальник главного управления (ГУ) банка России Рустэм Марданов выступил во вторник на заседании заксобрания Свердловской области. Это его второе выступление перед депутатами, которое не является обязательным.

По словам господина Марданова, в прошлом году наиболее востребованными формами поддержки стали льготное кредитование и ключевая ставка ЦБ, которая снизилась на 2% и установилась на исторически низком уровне 4,25%. В качестве антикризисных мер банки провели реструктуризацию кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на общую сумму более 24,2 млрд руб., что составляет 18% от общего портфеля кредитов. Общая сумма реструктурированных кредитов физлиц составила 23 млрд руб. «В целом объем кредитования в 2020 году увеличился по всем сегментам. Так, среди субъектов МСП он вырос на 15% (до 135 млрд руб.), у крупных компаний — только на 4% (до 982 млрд руб.). Объем ипотеки в прошлом году рос на 21% (до 288 млрд руб.), потребительских кредитов — до 7% (до 334 млрд руб.)»,— рассказал Рустэм Марданов.

На фоне снижения ключевой ставки произошло изменение структуры ресурсов, которыми располагают кредитные организации. В целом объем привлеченных средств за год увеличился на 16,7%. Основную долю из них по-прежнему занимают деньги физлиц (62%, или 843,4 млрд руб.), хотя объем депозитов в банках сократился с 578,3 до 519,7 млрд руб. В девять раз вырос остаток средств на эксроу-счетах — с 4 млрд до 36 млрд руб. По словам господина Марданова, снижение объема депозитов негативно сказалось на размерах долгосрочных ресурсов банков, но никак не повлияло на общий объем ресурсной базы и объем кредитования. «Общий портфель инвесторов в Свердловской области вырос на 47%. На начало 2021 года объем вложений составил 199 млрд руб. Более чем в два раза увеличился спрос на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) — к началу 2021 года открыто 155 тыс. штук»,— отметил он.

Рассказывая об итогах 2020 года, Рустэм Марданов пожаловался депутатам на сокращение сети финансовых организаций на территории Свердловской области, которое продолжается на протяжении последних десяти лет. Только за 2020 год в регионе число пунктов банковского обслуживания сократилось с 895 до 846.

Еще одной тенденцией в 2020 году, по словам господина Марданова, стало развитие удаленных сервисов обслуживания и рост популярности системы быстрых платежей (СБП). Так, в прошлом году количество быстрых платежей выросло в 13 раз, а их общая сумма — в 11 раз. «В 2020 году финансовый сектор и кредитные организации обеспечили устойчивое предоставление наиболее важных социально значимых благ и услуг финансового характера. Они способствовали тому, чтобы бизнес и население легче переносили последствия пандемии. Последствия пандемии будут сказываться в 2021 году, поэтому он будет достаточно сложным»,— отметил в конце выступления Рустэм Марданов.

Депутата от «Справедливой России» Егора Шаламовских интересовало, с чем связан рост открытия ИИС. По словам господина Марданова, причиной стало стремление потребителей заработать как можно больше при вложении средств. Однако опасения у банкиров вызывает то, что часть граждан финансово неграмотны и рискуют при вложении денег. «Значительная часть скупает не только российские ценные бумаги, но и иностранные, не зная о том, что они представляют и какую доходность могут обеспечить. В 2022 году в силу вступит закон о разделении квалифицированных и неквалифицированных специалистов. Мы постараемся, чтобы такие ограничения были введены уже в 2021 году»,— пообещал глава уральского ЦБ.

Депутат Виктор Якимов пожаловался на комиссию, которая взимается при осуществлении платежей, хотя эти расходы, по его словам, уже входят в себестоимость услуги. Рустэм Марданов пояснил, что в 2020 году во время сокращения оборота предприятий торговли было принято решение о снижении размера комиссии с 2–3% до 1%. Однако это была временная мера, чтобы облегчить положение физлиц и представителей бизнеса. «Бесконечно это снижение действовать не может, так как оно влияет на доход кредитных организаций, развивающих инфраструктуру и размещающих оборудования на предприятиях торговли,— подчеркнул господин Марданов.— В качестве альтернативы было предложено развивать сервис по оплате через QR-код, где комиссия составляет 0,7%. Полагаем, что в текущем году распространение этого сервиса только вырастет за счет открывшихся возможностей».

Депутат Елена Трескова попросила рассказать о перспективе сохранения льготного ипотечного кредитования. Рустэм Марданов сообщил, что президент России Владимир Путин дал поручение продлить льготные программы по ипотеке до 2024 года. «Мы считаем, что распространять льготы по снижению ипотечной ставки до 6,5% бесконечно тоже неправильно. Это искажает рынок и увеличивает риски, а также может привести к росту стоимости жилья и снижению доступности ипотеки. Поскольку рост стоимости будет превосходить выгоду, которую человек получает из-за снижения процентной ставки»,— пояснил господин Марданов.

В завершение обсуждения депутат Владимир Власов попросил уточнить перспективы перехода России на электронный рубль. По словам главы уральского ЦБ, до конца 2021 года должно быть принято решение по этому вопросу и разработан прототип, а с 2022 года ожидается пилотирование проекта в одном из субъектов РФ: «Это позволит даже на отдаленных территориях без интернета осуществлять платежи, поскольку вы сможете расплачиваться своим устройством там, где нет связи».

Анастасия Реутова