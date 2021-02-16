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В центре Сочи уберут большую часть наружной рекламы

В центре Сочи демонтируют незаконные рекламные конструкции. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский сегодня на планерном совещании в администрации.

«Большую часть рекламных конструкций в центральных местах курорта необходимо убрать, открыть горожанам и туристам вид на город, зелень и  море», - заявил мэр. 

Уточняется, что демонтируют и двуязычные аншлаги, которые разрабатывались в Сочи перед Олимпиадой. В настоящее время разрабатывается лаконичный дизайн аншлагов, также в наружной рекламе планируют применять современные конструкции, предусматривающие динамическую смену изображения.

Новый порядок размещения рекламы на улицах курорта намерены закрепить законодательно в Правилах благоустройства Сочи.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре усилят борьбу с рекламными конструкциями, которые портят внешний вид города и не отвечают требованиям законодательства. В частности, речь идет о несанкционированных рекламных вывесках на иностранном языке. 

Наталья Решетняк


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